В Челябинске скончался известный хирург Евгений Полторак

Из жизни он ушел в профессиональный праздник.

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В День медицинского работника в Челябинске в возрасте 52 лет скончался известный хирург Евгений Полторак. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Евгений являлся мастером спорта СССР по дзюдо, но нашел свое призвание в медицине. Несколько лет он возглавлял хирургическое отделение № 2 Челябинской областной клинической больницы. Под его руководством были проведены десятки успешных операций по пересадке почек.

У Евгения два сына — Александр и Павел. Они оба являются мастерами спорта России по дзюдо. А старший — Александр — также пошел по стопам отца и стал хирургом. Сейчас он работает в ЧОКБ, в хирургическом отделении № 1.

Прощание с Евгением Полторак состоится 24 июня с 13 до 14 часов в траурном зале городской клинической больницы № 8 по адресу: город Челябинск, улица Горького, 28.

Свои соболезнования семье и близким Евгения Полторак принесли ЦОП по дзюдо Челябинской области и СШОР «Локомотив», чьим воспитанником он являлся.