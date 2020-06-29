Скоропостижно скончалась тележурналист Ирина Коробейникова

О трагедии в семье рассказал супруг шеф-редактора ГТРК «Южный Урал».

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Челябинский журналист Ирина Коробейникова (Трусова) скоропостижно скончалась в воскресенье, 28 июня. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил ее муж Александр Трусов.

«От нас ушла заботливая дочь, любящая мать и жена Ирина Коробейникова/Трусова. Не хватает слов, чтобы выразить то горе, что пришло в нашу семью. Кажется какой-то нелепой, чудовищной ошибкой сообщение о том, что Ирочки больше нет. К сожалению, это правда. Ее сердце перестало биться... Спи спокойно, наша любимая. Земля будет тебе пухом», — написал Александр Трусов.

За два дня до смерти, 26 июня, Ирина опубликовала свой последний пост на странице в соцсети. Журналист сообщила, что под Миассом зацвели орхидеи, занесенные в Красную книгу.

Медиахолдинг ОТВ выражает соболезнования семье Ирине Коробейниковой.