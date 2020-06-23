На Южном Урале завершилось строительство Долгобродского канала

Объект, который несколько раз замораживали, завершен.

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В Челябинской области завершилось строительство Долгобродского канала. Объект, возведение которого началось в 1975 году несколько раз приостанавливалось, наконец, закончен. Один из самых масштабных проектов по водоподаче во время визита в Аргаяшский район оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Это ключевой объект для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Теперь мы точно можем гарантировать, что при любых обстоятельствах в Челябинске и в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В 90-е строительство канала было заморожено. Лишь в 2015 году был разработан проект обводного канала Кыштым — Аргази, решение о возведении которого было принято в 1989 году. Стоимость строительства составила 1 493,8 миллиона рублей.

«За последний год удалось построить канал, который необходим для бесперебойной подачи качественной питьевой воды жителям Челябинска. По этому каналу в Миасс будет поступать ежегодно 130 миллионов кубических метров чистой воды. Это поможет решить проблему дефицита воды в Шершнёвском водохранилище — единственном источнике питьевой воды Челябинска и прилегающих к нему населенных пунктов. Заказчиком по проектированию и строительству Долгобродского канала выступил филиал по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБУ „Центррегионводхоз“»,— рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Отметим, что главным распорядителем бюджетных средств является Федеральное агентство водных ресурсов. Решение о дополнительной переброске воды будет приниматься Филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» при наполнении Аргазинского водохранилища менее 500 миллионов кубометров после прохождения весеннего паводка. По словам представителей минэкологии, сам канал уже готов, по нему уже может подаваться вода. Сейчас там завершаются работы по благоустройству.