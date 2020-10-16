Прощание с Пашей «Видиком» пройдёт в эту субботу

Блогера похоронят на Преображенском кладбище.

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Прощание с челябинским блогером Павлом «Видиком» Фёдоровым состоится в эту субботу, 17 октября, на Преображенском кладбище областной столицы. Об этом сегодня, 16 октября, сообщила его жена Юлия Фёдорова.



«Прощание состоится в эту субботу в 12:00 на Преображенском кладбище. Давайте соберёмся все, как тогда на крыше! Он будет благодарен каждому, кто придёт»,— написала на своей странице во «ВКонтакте» жена Павла Фёдорова Юлия.

Отметим, несколько лет назад блогер организовал флешмоб на одной из крыш Челябинска. Туда он пригласил своих подписчиков. Целью акции, как сообщали СМИ, было установление рекорда по одновременному нахождению на высоте большого количества людей. В итоге на флешмоб пришло 500 человек, а «Видика» оштрафовали на 150 000 рублей.

Напомним, о смерти Павла Фёдорова стало известно в минувшую среду, 14 октября. Тогда об этом сообщили его жена Юлия и брат Иван. Близкие не указали причину смерти блогера. Павел «Видик» Фёдоров был известен в Челябинске как блогер, а также автор нескольких проектов, в числе которых — бар Topka в центре города и паблик «Запретный Урал» о закрытых локациях региона с фотографиями этих мест.