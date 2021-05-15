Алексей Текслер поручил обеспечить водоемы дежурными спасательными постами

Губернатор Челябинской области и глава регионального МЧС обсудили оперативную обстановку в области

Сегодня, 15 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко обсудили оперативную обстановку в регионе. В частности, речь шла о пожарах и рисках на водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В связи с жаркой погодой особое внимание экстренных служб сейчас уделяется профилактике лесных пожаров и ситуации на водных объектах. По информации Юрия Буренко, обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в регионе контролируемая. Локализован один незначительный лесной пожар в Ильменском заповеднике. Кроме того, ликвидированы семь небольших ландшафтных пожаров в целом по области»,— уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, многие южноуральцы отправились на водоемы, хотя вода еще не прогрелась, а купальный сезон не открыт. Во избежание трагедий Алексей Текслер поручил всем главам муниципалитетов обеспечить все водоемы, где отдыхают местные жители, дежурными спасательными постами. Также губернатор Челябинской области поставил задачу информировать население о возможных рисках купания в холодной воде и не установленных для этого местах.