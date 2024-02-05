В Челябинске управляющим компаниям поручили убирать сосульки и обрабатывать тротуары

В городе установилась опасная погода

Эта неделя в Челябинске началась с весенней погоды: за окном плюсовая температура и снег с дождем. Такие условия довольно опасны, поскольку они провоцируют сход снега с крыш и образование гололеда. Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов 5 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что обработка тротуаров от наледи и уборка сосулек с крыш домов остается на контроле.

«Управляющим компаниям рекомендовано обрабатывать противогололедными материалами пешеходные тротуары и особое внимание уделить очистке от наледи и сосулек крыш многоквартирных домов. Также им поручено вывозить снег с дворовых территорий. Есть УК, которые уже начали эту работу»,— сообщил он.

Весенняя погода ожидается в Челябинске только в первой половине недели. Уже с четверга температура в регионе опустится до −6 градусов, а к выходным похолодает до −10 градусов. Осадки продолжатся, но ослабнут.