В Челябинске дезинфицируют пешеходные переходы

Специальным раствором опрыскиваются все основные поверхности.

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В Челябинске начали традиционную весеннюю уборку дорог. Так, на объектах уличной сети сегодня в городе заметили пылесосы, которые собирали всю грязь и пыль с дорог. Также проходит уборка остановок, тротуаров, даже столбов, только в ручном режиме. Но чтобы пыль не поднималась, убирают их при помощи воды.

Помимо этого, в Челябинске также заметили, что начали обрабатывать некоторые поверхности: перила, ограждения, лестничные сходы. Как рассказали в пресс-службе администрации города, хоть дезинфекция улиц — и форс-мажорный момент, подрядчики по личной инициативе проводят такую «уборку».

«Это не предусмотрено контрактом. Поэтому сейчас подрядчики будут вносить предложения, чтобы мы понимали, сколько дополнительных средств нужно выделить на эти цели», —- рассказали в мэрии.

Также было отмечено, что важно подходить с умом к дезинфекции. Ведь даже те средства, которые рекомендованы к обработке поверхностей, могут сильно навредить, к примеру, тем же газонам.

Поэтому глава города Наталья Котова дала подрядчикам задачу узнать, какой раствор может подойти для городской среды. И посоветовала обратиться им к московским коллегам.

«Мы посоветуемся с нашими санитарными врачами. Потому что та пыль, которая поднимается, та грязь, которая есть, она не способствует здоровью наших граждан. А ваша задача — посчитать объём, финансовые необходимости и сроки, в которые вы готовы это сделать», — заявила Наталья Котова.

Отметим, что ранее мэр призвала все управляющие компании провести дезинфекцию подъездов, детских площадок и придомовых территорий. Такие меры необходимы, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.