В Челябинске продолжают восстанавливать поврежденные взрывом здания

Ход работ контролируют на оперативном штабе.

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В Челябинске состоялось заседание оперативного штаба, на котором доложили о ходе работ по восстановлению зданий, пострадавших от взрыва кислородных баллонов. Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов прослушал отчет о проделанной работе.

«В пострадавшем доме выполнено полностью внутриквартирное остекление, всего заменено 55 оконных блоков. Идёт ремонт четырех наиболее пострадавших квартир, также жители этих квартир получили денежные компенсации. Сегодня будут восстановлены подъездные оконные блоки», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.

В городской больнице № 2 накануне, 3 ноября, установили 15 оконных блоков, работы продолжаются. Кроме того, не останавливались работы по восстановлению помещений.

Напомним, что взрыв кислородных баллонов прогремел в ГБ № 2 Челябинска 31 октября. Пациенты были эвакуированы и размещены в медицинских учреждениях города.