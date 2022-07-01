В Челябинске ремонт моста через железнодорожный вокзал стартует 2 июля

Рассказываем, где ограничат движение на время проведения работ

В Челябинске в субботу, 2 июля, начинается ремонт путепровода Челябинск-Главный. В связи с проведением работ частично перекроют движение транспорта до одной полосы от улицы Дзержинского в сторону Доватора. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

«На первом этапе ограничат движение транспорта на проезжей части по направлению из Ленинского района в сторону улицы Доватора. Для фрезерования покрытия полосы движения будут перекрываться поэтапно (на ширину фрезеровальной машины). После фрезерования подрядчик приступит к асфальтированию и нанесению горизонтальной разметки», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Позже такие же работы проведут по направлению от улицы Доватора в сторону Дзержинского. Срок завершения контракта — 20 сентября 2022 года.

Напомним, путепровод Челябинск-Главный проходит над железной дорогой и соединяет Советский и Ленинский районы города. Ранее автомобилисты жаловались на плохое состояние моста. Последний капремонт объекта проводили в 2012 году.

На прошлой неделе в Челябинске завершили первый этап проектно-изыскательских работ по реконструкции Привокзальной площади. Специалисты приступают ко второму этапу проектирования, затем объявят новый аукцион — уже непосредственно на строительно-монтажные работы. Точных дат начала реконструкции в мэрии не называют.

В Челябинске завершается еще один масштабный ремонт. Движение по Ленинградскому мосту запустят 15 июля.