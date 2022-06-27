В Челябинске готовят проект реконструкции Привокзальной площади

Концепция обновления территории согласована, но точных дат начала работ в мэрии не называют

В Челябинске завершили первый этап проектно-изыскательских работ по реконструкции Привокзальной площади. Об этом 27 июня на аппаратном совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Уже выполнен первый этап проектно-изыскательских работ. Представлена концепция, которая согласована. В 2021 году транспортная схема самой Привокзальной площади была согласована управлением транспорта и Миндором региона. Для дальнейшего проектирования необходимо выполнить защиту либо переустройство инженерных коммуникаций»,— отметил Андрей Ксензов.

После этого можно будет приступить ко второму этапу проектирования и только затем объявить новый аукцион — уже непосредственно на строительно-монтажные работы. Точных дат начала работ в мэрии не называют.

По словам замглавы Челябинска, намечен конкретный план мероприятий, в том числе с КУИЗО, чтобы решить проблемные вопросы, которые есть по данному проекту.

Напомним, масштабную реконструкцию Привокзальной площади в Челябинске анонсировали еще в 2020 году. Проект предполагает перенос троллейбусно-автобусных остановок ближе к входу в вокзал дальнего следования с группировкой маршрутов на трех посадочных площадках. Остановки планируют обустроить современными павильонами и табло прибытия.

Также в проекте предусмотрены организация безбарьерной среды, увеличение количества деревьев и кустарников, создание общественных пространств для отдыха пассажиров.

Кроме того, в Челябинске в 2022 году отремонтируют путепровод Челябинск-Главный, который проходит над железной дорогой и соединяет Советский и Ленинский районы.