В Челябинске 15 июля запустят движение по Ленинградскому мосту

Рассказываем, в каких направлениях поедет транспорт

В Челябинске после масштабного ремонта откроется Ленинградский мост. Движение запустят 15 июля. Об этом в пятницу, 1 июля, на своей странице в соцсети сообщила глава города Наталья Котова.

По словам мэра, трамваи по мосту поедут в оба направления, автобусы и автомобили — пока только в сторону Тракторозаводского района.

«До конца лета движение будет открыто в полном объеме. Согласно контракту срок окончания работ на этом объекте — 20 сентября. С учетом важности для Челябинска данного транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше», — прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Также мэр поблагодарила подрядчика, который пошел горожанам навстречу и восстанавливает движение по мосту досрочно.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что реконструкция Ленинградского моста идет с опережением графика. Регион получил 150 миллионов рублей на продолжение работ, что позволило проводить работы зимой. Получилось запустить мост в июле 2022 года, а не в сентябре, как планировалось ранее.

Напомним, Ленинградский мост закрыли на реконструкцию 1 мая прошлого года. Срок службы нового моста при должном обслуживании составит минимум 50 лет.

В Челябинске с опережением графика завершаются работы на трех крупных дорожных объектах: дороге по улице 50 лет ВЛКСМ и на двух мостах — по улице Аральской и вблизи поселка Першино.

