В Челябинске отремонтируют мост через вокзал и плотину через Шершни

Мэрия проводит конкурсы по отбору подрядчиков на эти работы

В Челябинске в 2022 году отремонтируют путепровод «Челябинск-Главный», который проходит над железной дорогой и соединяет Советский и Ленинский районы, а также дамбу Шершневского водохранилища. Об этом 6 июня на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что автомобилисты жалуются на плохое состояние моста через вокзал, который соединяет два района города. Последний капитальный ремонт моста через вокзал проводили в 2012 году.

«По поручению губернатора и главы Челябинска были дополнительно рассмотрены участки дорог [которые требуют ремонта]. В том числе была составлена дефектная ведомость по путепроводу „Челябинск-Главный“. И сейчас проводим конкурсные процедуры по его текущему ремонту. Такая же работа будет проводиться по дамбе Шершневского водохранилища, где проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии», — рассказал Андрей Ксензов.

Замглавы Челябинска также рассказал, что на особом контроле находятся работы по ремонту Ленинградского моста, где движение планируют открыть уже в июле, а также путепроводов через реку Миасс на улице Северный Луч, улице Уральской и в Новосинеглазово.

Ранее в челябинской администрации рассказали о ходе дорожных работ этим летом.

Напомним, открытие движения по основной эстакаде путепровода «Челябинск-Главный» произошло в 1994 году. Точку в его строительстве поставили в 2000 году: в рекордно короткий срок построили последний, пятый, съезд. Общая протяженность путепровода составляет 1504 метра, ширина — 31 метр.