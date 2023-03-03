В Челябинске расширят храмовый комплекс возле горбольницы на улице Румянцева

Рядом с церковью построят дом для священников

Возле храма в честь святителя Луки Крымского на территории ГКБ № 6 в Металлургическом районе Челябинска построят дом для священников — дом причта. Разрешение на возведение объекта обсуждали на публичных слушаниях. Проект получил одобрение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На земельный участок есть договор безвозмездного пользования. Площадь застройки дома причта составляет 610 квадратных метров. Это 20% от площади участка. Правилами землепользования в зоне Б.2.6 (лечебно-профилактические учреждения) минимальный объем застройки — 40%. Поэтому нужно было получить разрешение на отклонение от предельных параметров.





В доме причта обустроят не только жилые помещения, но и воскресную школу, кухню и административные кабинеты. Площадь территории храмового комплекса составит более трех тысяч квадратных метров.

Храм святителя Луки Крымского строили в Металлургическом районе Челябинска с июня 2015 года до августа 2021 года. Церковь возведена в старорусском псковском стиле. Осенью 2022-го начали сбор средств на колокола.