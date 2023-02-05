Митрополит Алексий освятил купола и кресты строящегося в Сосновском районе храма

Церковь откроет свои двери для прихожан осенью 2023 года

Сегодня, 5 февраля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил купола с крестами для строящегося храма в честь Архистратига Божия Михаила в поселке Томино Сосновского района, сообщили в пресс-службе челябинской митрополии.

«Всякий раз приезжаю сюда, в поселок Томинский, с особым чувством. Это первый храм, заложенный мною после назначения на челябинскую кафедру. Чин закладки состоялся на Пасху 2021 года, а сегодня мы будем водружать на храм купола и кресты. От всего сердца поздравляю всех вас»,— обратился к прихожанам митрополит Алексий.

Строить храм в Томино начали в мае 2021 года. Его возведение стало возможным благодаря Томинскому горно-обогатительному комбинату. Главный престол церкви освятят во имя Архистратига Божия Михаила, малый придел назовут в честь святителя Николая Чудотворца. Кроме того, на территории около храма построят детскую игровую площадку, вспомогательное помещение и церковную лавку. В подвале обустроят отдельное крестильное помещение. Планируется, что храм откроет свои двери для прихожан к осени 2023 года. Одновременно там смогут молиться более ста человек.

В ноябре прошлого года митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил колокола строящегося храма.