В Чебаркульском районе построят новый храм

Объект возведут в селе Непряхино

В селе Непряхино Чебаркульского района появится православный храм. В настоящее время приход начал подготовку к строительству, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Православный приход в Непряхино действует уже четверть века. Здесь совершают богослужения, крестят детей, венчают молодые пары, прощаются с усопшими. Все это время верующие собираются в переоборудованном здании, где ранее был банно-прачечный комплекс детского лагеря.

«Определено место строительства — рядом с администрацией села и почтой. Имеется эскизный проект. Необходимо провести геодезическое и геологическое обследование территории, а также разработать архитектурный проект», — рассказал отец Анатолий.

Закладка храма запланирована на 2023 год.