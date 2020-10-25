В Миассе избрали нового почётного гражданина

Всего на звание претендовали четыре южноуральца.

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В Миассе Челябинской области избрали нового почётного гражданина города. Им стал 73-летний Владимир Черкасов, бывший директор геологоразведочного колледжа и заслуженный учитель Российской Федерации. Голосование прошло в два этапа на сессии Собрания депутатов среди 20 народных избранников.

Всего на звание почётного гражданина Миасса было выдвинуто четыре кандидатуры. Кандидатуру Владимира Черкасова выдвинули министерство образования Челябинской области и коллектив МГРК. По результатам двух этапов он набрал наибольшее количество голосов депутатов.

Владимир Черкасов родился в деревне Черкасово Красноармейского района. Учился в профтехучилище № 71 в Челябинске, два года проработал в магнитогорском тресте «Металлургстрой». В 1973 году окончил Магнитогорский индустриально-педагогический техникум по специальности «Мастер производственного обучения и техник промышленного электрического оборудования», в 1981 году — Челябинский педагогический институт по специальности «Физическое воспитание». Работал преподавателем физкультуры. В 2002 году получил звание заслуженного учителя Российской Федерации, тогда же возглавил геологоразведочный колледж.