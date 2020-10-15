В Челябинске пройдут слушания по строительству центра экстремальных видов спорта и ТРК «Аллея Молл»

Проект планируют обсудить в ноябре этого года.

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Проект строительства центра экстремальных видов спорта и торгового комплекса «Аллея Молл» обсудят в Челябинске. Постановление об организации публичных слушаний, подписанное Натальей Котовой, появилось накануне на официальном сайте городской администрации.



«Постановляю: провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах Университетской набережной, ул. Академика Макеева, набережной реки Миасс, ул. Архитектора Александрова в Центральном и Калининском районах города Челябинска»,— гласит текст документа.

Согласно проекту объекты — центр экстремальных видов спорта и торговый комплекс появятся на северо-западе Челябинска на Университетской набережной, от улицы Академика Макеева до Академика Сахарова. В качестве инициатора проведения слушаний указано ООО «Родник». Данное предприятие построило в Челябинске одноимённый ТРК, а также комплексы «Урал» и «Алмаз». Отметим, ООО «Родник» принадлежит семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ранее на этом же участке планировалось построить комплекс Cloud, но от этой идеи отказались в пользу «Аллеи Молл». Нынешний объект меньше предыдущего по размерам, и на оставшихся 20 гектарах администрация города запланировала строительство спортивного комплекса.





Сами слушания должны пройти 19 ноября этого года в Доме архитектора. Если режим повышенной готовности будет продлён, мероприятие состоится в онлайн-режиме. А уже 28 октября в Доме архитектора разработчик должен открыть экспозицию проекта.

«Разработчику проекта: 1) организовать открытие экспозиции проекта 28 октября 2020 года в 13 ч в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41-а, город Челябинск. Посещение экспозиции проекта возможно по понедельникам и средам с 13 до 15 ч до проведения собрания участников публичных слушаний; 2) осуществлять консультирование посетителей экспозиции проекта по вторникам и четвергам с 9 до 16 ч по адресу: улица Сони Кривой, 35, офис 6, город Челябинск до даты проведения собрания участников публичных слушаний»,— сообщается в постановлении.

Публичные слушания по поводу «Аллеи Молл» уже проходили весной 2019 года. Тогда проект строительства одобрили и брокер объекта принялся за поиск арендаторов. Однако к работам не приступили из-за пандемии коронавируса. Добавим, концепция центра экстремальных видов спорта разработана по заказу холдинга «Ариант». Компания готова вложить два миллиарда рублей в его строительство. Сообщается, что создание центра может занять два года, а приступят к работам практически сразу после слушаний.