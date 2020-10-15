В Челябинске ограничат движение из-за дорожных работ

Специалисты будут работать сразу на нескольких улицах города.

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Продолжается сезон дорожных работ в Челябинске. Ежедневно специалисты проводят укладку асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня, а также наносят разметку проезжей части. Сегодня, 15 октября 2020 года, ремонт автомобильных дорог и тротуаров будет проходить сразу на нескольких улицах города.

«На улице Барбюса будет уложено асфальтобетонное покрытие, установлена тактильная плитка на переходах, а также осуществлен подъем колодцев на проезжей части. На улице Мира будет уложено покрытие на тротуаре и установлен поребрик. На улице 60 лет Октября специалисты проведут фрезерование проезжей части и установят бортовой камень. На улице Жукова будет нанесена разметка проезжей части. На улице Овчинникова уложат асфальтобетонное покрытие. На Кулибина заменят бортовой камень, а также проведут фрезерование проезжей части, как и на улице Первой Пятилетки. На Косарева, Индивидуальной и Островского произведут устройство асфальтобетонного покрытия», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

На перечисленных улицах частично может быть ограничено движение транспорта. Жителей и гостей города просят учитывать дорожные работы при планировании маршрутов.