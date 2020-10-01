Больше 60% российских компаний готовы трудоустроить людей пенсионного возраста

5% южноуральцев считают, что «пенсионеры отработали своё».

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66% российских компаний готовы принимать на работу людей пенсионного возраста, 38% из них сообщили, что уже делают это. Доля фирм, которые вообще не рассматривают пенсионеров-соискателей составила 38%. Такие данные ко Дню пожилых людей подготовили аналитики портала hh.ru. Они также посчитали, у скольких пенсионеров поиск работы вызывает осложнения, сталкивались ли они с отказом из-за возраста, и почему они решились на трудоустройство.



Так, по данным портала, 80% пенсионеров испытывают трудности при поиске работы, 27% ищут её от месяца до полугода и ещё столько же — более полугода. Также 43% соискателей получали отказ из-за возраста или проблем со здоровьем, 66% считают, что в вопросе трудоустройства их возраст скорее минус, чем плюс, 4% видят положительную сторону, а 5% — уверены, что возраст не имеет значения.

«По мнению соискателей пенсионного возраста, к их сильным сторонам, в сравнении с более молодыми сотрудниками, относятся: более ответственный подход к работе, ценный для компании опыт и багаж знаний; понимание, чего они хотят и умение добиваться в работе своего; готовность быть наставником и передавать опыт; заинтересованность в долгосрочной занятости»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе hh.ru.

Добавим, что 27% респондентов вышли на работу после пенсии для того, чтобы почувствовать финансовую независимость, 22% подчеркнули, что любят свою работу, а 18% указали в качестве причины необходимость в деньгах. Помимо прочего, 72% жителей Челябинской области отметили, что их отношения с коллегами пенсионного возраста такие же, как и с остальными. 38% уверены, что люди старше 55 лет работают на одном уровне эффективности с остальными.

«На вопрос о том, должны ли работодатели трудоустраивать или сохранять в должности пенсионеров или стоит отдавать предпочтение молодым, 65% челябинцев ответили „Будет здорово, если рабочих мест хватит на всех“, 26% — „Конечно, пенсионеры тоже должны иметь возможность зарабатывать и чувствовать себя полезными обществу“. Категорично против выступили только 5% жителей региона — они ответили, что „пенсионеры уже свое отработали, нужно дать работать молодым“»,— добавили в hh. ru.

Отмечается, что в Челябинской области лишь 2,7% соискателей в возрасте старше 55 лет. Они в среднем претендуют на зарплату в 35 000 рублей, что на 15 000 ниже ожиданий по заработной плате от людей пенсионного возраста в целом по России.