В Челябинске пройдут проверки на соблюдение масочного режима

Полиция вместе с представителями Роспотребнадзора проведёт рейды в магазинах, ТРК и транспорте.

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С сегодняшнего дня в Челябинске увеличивается число проверок на соблюдение масочного режима и ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«С сегодняшнего дня увеличено число проверок совместно с Роспотребнадзором и полицией. За нарушение требований режима повышенной готовности предусмотрено административное наказание вплоть до приостановления деятельности предприятия. Также мы напоминаем челябинцам и предпринимателям о необходимости минимизировать посещения общественных мест, а также обязательного соблюдения масочного режима в магазинах, торговых и развлекательных комплексах, транспорте и так далее»,— сообщили в мэрии.

Напомним, за отсутствие маски в общественном месте челябинцам грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее министерство социальных отношений Челябинской области обратилось к коммерческим организациям с просьбой частично ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Однако театры и музеи продолжат работу с соблюдением мер безопасности.