Только треть пассажиров общественного транспорта в Челябинске надевают маски

Из 30 водителей девять нарушают масочный режим.

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Масочный режим в Челябинске сохраняется: режим повышенной готовности продлен до 4 октября. Сотрудники городского управления транспорта сегодня, 24 сентября, проверили 30 единиц подвижного состава как муниципального, так и частного. В результате выявлено множество нарушений.

У семи водителей частных перевозчиков, у одного водителя трамвая и у одного водителя автобуса отсутствовали маски. Руководителям предприятий направили письма об усилении контроля за использованием средств индивидуальной защиты.

Результаты проверки показали, что в среднем 10,8% пассажиров соблюдают масочный режим. Цифры неутешительны. Однако после проведения разъяснительной работы картина обрисовалась более «красочно»: 35% горожан, пользующихся общественным транспортом, надевают средства индивидуальной зашиты.

«Кроме того, вчера проведена совместная проверка с Роспотребнадзором: проверено 25 транспортных средств. В результате рейда за отсутствие маски водитель маршрутного такси № 22 привлечен к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Помимо этого, у водителей маршрутных такси № 3, № 14, № 56, № 62, № 85 отсутствовали антисептические средства обработки транспорта. Теперь государственные инспекторы Роспотребнадзора направят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ.