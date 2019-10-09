Общественникам рассказали, как выиграть грант или открыть сбор средств в соцсетях

Маркетологи поделились секретами развития сообществ и страниц.

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Некоммерческим организациям рассказали о том, как с помощью соцсетей выиграть грант или открыть сбор средств. Работу в интернете обсудили на третьем занятии образовательного блока для НКО.

Представители некоммерческих организаций общались с маркетологами Михаилом Истоминым и Ириной Островской. Специалисты рассказали о том, как наполнять соцсети полезной и интересной информацией. После на примере рабочих аккаунтов обсудили ошибки.

«Я объединил учеников медиашколы в соцсети. Там я дал им инструменты, которые создают интересный контент за короткое время. Интерес вызвали некоторые возможности соцсетей для НКО: можно выиграть грант на продвижение своей организации или открыть сбор средств», — рассказал Михаил Истомин.

На занятия приезжают представители некоммерческих организаций со всей области. Ульяна Цицорина приехала из Миасса. Девушка член миасской ассоциация медицинских организаций.

«Я стараюсь делиться знаниями с членами организации МАМО. Сейчас меняю наполнение аккаунтов группы и обновляю информацию в электронных базах», — пояснила Ульяна Цицорина.

Ольга Малахова живет в Челябинске. Она руководитель детской киностудии «Доброе кино». Девушка отметила, что занятие научило ее рассказывать родителям, о проектах своей киностудии.

Проектом занимается региональный Союз журналистов при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области, а также Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса и Челябинский региональный ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организаторы хотят научить представителей челябинских НКО пользоваться социальными и цифровыми медиа в продвижении проектов.