/ В Челябинске пройдет фестиваль деревянной скульптуры «Уральский характер»

Гости смогут попробовать себя в роли мастеров по дереву.

В Челябинске состоится фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер». На нем мастера работы по дереву будут соревноваться в создании лучшей деревянной скульптуры. Для гостей будут проведены мастер-классы, а также организована ярмарка, на которой будут продаваться сувениры ручной работы.

Формат проведения фестиваля: 9 июня — открытие Конкурса для скульпторов и начало работ, 10 июня и 11 июня — продолжение конкурсной работы; 12 июня — окончание конкурсной работы и награждение, открытый день для гостей. — сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль для конкурсантов откроется 9 июня с 10:00, работать мастера будут с 9 по 11 июня с 10:00 до 22:00. 12 июня начнут свою работу ярмарка и мастер-классы, с 10:00 до 21:00. Фестиваль пройдет в городском саду имени А. С. Пушкина.