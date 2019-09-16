Огромный крылатый дракон появился на входе в кафе в Челябинской области

Скульптуру мифического существа установили в поселке Садовом.

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Фигуру крылатого дракона Смауга из повести «Хоббит, или Туда и обратно» писателя Джона Р. Р. Толкина установили в одном из кафе Сосновского района. Скульпторы создали задумку хозяев кафе: мифическое существо получилось 3,5 метра в высоту и 5 метров в ширину. Скульптура изготовлена из металла и бетона и была сделана за 17 дней.

Несмотря на отрицательную сущность Смауга в книге — он олицетворяет жадность, так как украл золото — в кафе его фигура имеет очень доброе предназначение. Под крылом сказочного существа расположилась детская горка.