«Сердца новобрачных» появятся в Челябинске

Новый арт-объект собираются поставить в центре города.

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В центре Челябинска может появиться новый арт-объект. Возле кинотеатра имени А. С. Пушкина планируют установить «Сердца новобрачных». Решить, появится ли место для свадебных фотосессий в парке, смогут сами жители города. Голосование о выборе места для арт-объекта проходит на портале «Активный житель 74». Поучаствовать в нем могут те, кто подтвердил свою учетную запись в сервисе «Госуслуги».

«„Сердце новобрачных“ — объект городского искусства — может стать новой фотозоной для молодоженов, создать свою хорошую традицию для горожан. Надеюсь, жители нас поддержат», — рассказал о новом арт-объекте глава Советского района Владислав Макаров.

Скульптура будет состоять из нескольких металлических красных сердец с подсветкой. Благодаря светодиодам, в темное время суток сердца будут выглядеть еще более привлекательно и позволят воплотить больше идей для фотосъемок.

Голосование за создание нового арт-объекта продлится до 11 октября.