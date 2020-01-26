«Стальной пеликан»: челябинец мастерит зверей из столовых приборов

Шедевры из стали местный житель мечтает продавать.

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Стальной зайчик, слон и пеликан стоят на полках у челябинца Дениса Майера. Зверей молодой человек делает сам, из того, что попадается под руку. Идея сотворить скульптуру из металла появилась случайно, за основу берутся самые обычные вещи.

«Я нашел дома старую советскую вешалку, долго крутил ее в руках. Показалось, что она похожа на клюв пеликана. После обработал ее монетками и получился клюв. Из велосипедной цепи сделал шею, стальные трубки стали телом и ногами. Ложки служат для объема, вилки — перьями. Всего на пеликана ушло около 50 вилок и 40 ложек», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ Денис Майер.

Денис работает электросварщиком на заводе, мастерит фигуры в свободное время. Основным материалом являются столовые приборы из тонкой стали. Всего в его коллекции 32 экспоната.