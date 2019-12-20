Машину дров подарили активисты ветерану в Сосновском районе

Доставляют их пенсионерам, которым сложно самостоятельно запастись топливом.

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В Челябинской области действует благотворительная акция «Подари дрова». Уже второй год для нуждающихся людей заказывают и привозят дрова. Выбрать человека, которому необходима помощь, помогает региональное министерство социальных отношений.

Клавдии Симбаевой 88 лет и она одна живет в частном доме. Дому уже 200 лет, для того, чтобы отопить его, нужно много дров. К бабушке приходят внуки и правнуки, чтобы помочь, но основную часть хлопот ей приходится брать на себя.

«Зимой дрова покупаю, уголь покупаю. Дров нужно очень много. У меня дочь живет рядом, шесть внуков, девять правнуков, я богатая. Так я сама обхожусь, тяжело только воду носить, внук помогает», — рассказывает корреспонденту сайта «Первый областной» Клавдия Симбаева.

Вместе с дровами ветерану передают несколько продуктовых пакетов и уточняют, нужна ли ей еще какая-то помощь.

«Одна задача купить и привезти дрова, не менее важная задача помочь эти дрова пенсионеру сложить. Здесь, конечно, хорошо, что отреагировал глава Сосновского района Евгений Ваганов, отозвались ребята из спортивной школы, дружно складывают дрова», — комментирует для сайта Первый областной" член регионального штаба ОНФ, председатель фонда «Мечта» Сергей Ермаков.

Все средства, на которые закупают дрова, передают частные лица. Владельцы малого и среднего бизнеса перечисляют деньги, на которые в сезон помочь могут 10-13 пенсионерам. Пока акцией не заинтересовались представители крупных компаний, но Сергей Ермаков надеется, что благодаря общим усилиям, с каждым годом можно будет помогать все большему количеству людей.