/ В Челябинске пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Жителей города призывают рассказать информацию о факте распространения наркотиков.

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует завтра, 11 марта, в Челябинске. Ее организаторами выступает полиция, органы местной власти, а также специалисты по профилактике и лечению наркомании. Целью акции является привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 8(351)265-02-00, 8(351)266-14-14, или по телефону службы «02» либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции. Прием заявлений осуществляется круглосуточно. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба администрации Челябинска.

Также, любой желающий может обратиться за консультацией и помощью по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей, позвонив на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы 8 (351) 775-11-91.