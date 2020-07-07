В Челябинске проводили на пенсию собаку-донора

Пёс по кличке Фугас провёл на службе в ОМОН на транспорте 8 лет.

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Бойцы Росгвардии проводили на пенсию пса-донора по клике Фугас. Собака 8 лет служила в ОМОНе. Коллеги с почестями проводили пса на заслуженный отдых. Именно Фугас в течение 6 лет делился своей кровью с другими собаками. Также немецкая овчарка ежедневно обследовала вокзалы и аэропорт Челябинска. Сейчас ему на смену пришёл более молодой пёс.

«За время службы Фугас проявил самые высокие служебные качества, необходимые минно-разыскной собаке. Отличный нюх, смелость, неприхотливость и преданность своему наставнику — всё это наш Фугас»,— рассказал один из сотрудников инженерно-технической группы транспортного ОМОН.

Отметим, что Фугас неоднократно становился героем в интернете и социальных сетях. После выхода на пенсию пёс-донор будет жить в семье одного из кинологов.