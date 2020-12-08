Перенёсшие коронавирус челябинцы сдают плазму по третьему и по пятому разу

Их кровь спасает тяжёлых ковидных больных.

Челябинская областная станция переливания крови пополняет запасы ковидной плазмы. Кровь с антителами к новой инфекции помогает спасать тяжёлых больных.

«С начала пандемии ковидную плазму сдали 884 жителя Челябинской области. Причем 156 доноров поделились кровью с антителами уже два раза. А 59 добровольцев сдавали её три-пять раз», — рассказали в пресс-службе областной станции переливания крови.

Помимо ковидной плазмы Челябинску нужна обычная кровь любой группы. Особенно не хватает биоматериала I и III групп — с положительным и с отрицательным резус-фактором.

Напомним, донором крови может стать здоровый человек старше 18 лет, имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 1 года. Для сдачи ковидной плазмы нужно официальное подтверждение, что человек болел коронавирусом: результат теста или выписка из больницы.

На вторник, 8 декабря, в Челябинской области подтверждены 29 тысяч 53 случая заражения коронавирусом, 980 человек с таким диагнозом скончались.