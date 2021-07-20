Наталья Котова проверила строящуюся школу в Академ Риверсайд

Образовательное учреждение должны сдать к 1 сентября

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Глава Челябинска Наталья Котова во вторник, 20 июля, выехала с проверкой на северо-запад города. Мэр осмотрела ход строительства новой крупной школы в микрорайоне Академ Риверсайд. Образовательное учреждение должно быть готово уже к началу нового учебного года, подрядчики уверяют, что успевают, сообщила пресс-служба челябинской мэрии.

Школа площадью более 22 тысяч квадратных метров должна быть сдана к 1 сентября. Она возводится по программе «Стимул» с 2020 года. Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». По этой программе в области строятся школа, дороги, инженерные сети. Пока подрядчики в строящейся школе уверяют Наталью Котову, что успевают.

Кроме того, мэр проверила строительство кафедрального собора. Территория храма нуждается в благоустройстве. Со стороны Новоградского проспекта и проспекта Родионова решено построить удобные подъездные пути, тротуары и цивилизованную парковку для прихожан. Наталья Котова также проверила строящуюся дорогу на Академика Макеева возле образовательного центра «Ньютон». После вчерашнего сообщения о возможном расторжении контракта из-за срыва сроков подрядчик заметно активизировался.