В Челябинской области отремонтируют дорогу к туробъектам вблизи села Серпиевка

Это позволит увеличить поток туристов к курортным местам

В Челябинской области компания ООО «Автодорсервис» (Трехгорный) выиграла аукцион на ремонт автодороги к туристическим объектам, расположенным вблизи села Серпиевка. Подрядчик обязан завершить работы к концу октября 2025 года. Информация размещена на сайте госзакупок.

В техзадании указано, что ремонтные работы подрядчику необходимо выполнить на участке Катав-Ивановск — Шарлаш, при этом трасса проходит через туристические земли в селе Серпиевка. Здесь находится известная во всем мире Игнатьевская пещера — объект природного, исторического и культурного наследия федерального значения. На скалах размещены рисунки эпохи палеолита, сохранились предметы старинного быта. Туры в Игнатьевскую пещеру традиционно пользуются высоким спросом у российских туристов.

«Начало выполнения строительных работ — с момента заключения государственного контракта, но не ранее 1 мая 2024 года, окончание работ — 25 октября 2025 года», — указано в проекте контракта.

Ремонтные работы ООО «Автодорсервис» выполнит за 217 миллионов рублей. В результате торгов начальная цена снизилась на 72 миллиона рублей. Заказчиком строительных работ выступает Миндортранс Челябинской области.

В контракте указано, что подрядчик обязан 50% работ выполнить с привлечением субподрядчиков из субъектов малого бизнеса или некоммерческого сектора экономики.

Тем временем в Челябинской области вырос спрос на 30% на походы и сплавы, особенно в направлении исторических локаций.