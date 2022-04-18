В Челябинске жители заявили о превышении в водопроводной воде содержания марганца

В МУП «ПОВВ» результаты экспертизы назвали недостоверными

В Челябинске спор жильцов, с одной стороны, и мэрии и ресурсоснабжающей организации, с другой стороны, по поводу качества воды вышел на уровень экспертизы. Жильцы одного многих домов, в которых уже несколько недель из-под крана течет мутная вода, ссылаются на результаты полученной на днях экспертизы. Она показала, что в водопроводной воде превышены показатели марганца в четыре раза. В МУЛ «ПОВВ» журналисту информагентства «Первое областное» сообщили, что экспертиза не учитывает требования действующих СаПиНов. Подробности — в материале.



Жильцы дома 164а на улице Братьев Кашириных обратились в СМИ после того, как сами сделали анализ проб питьевой воды. В их многоэтажке, как и в десятках других, уже не первую неделю по вечерам течет мутная желтая жидкость. Жалобы на качество питьевой воды поступают из разных районов города, мэрия и водоснабжающая организация МУП «ПОВВ» проводят расследование.

О результатах проб жильцы многоквартирного дома рассказали в СМИ.

«В воде обнаружено превышение марганца в четыре раза. Вода вредна для питья и использования в быту. Мы решили с жильцами поднять вопрос об установке общедомового фильтра для очистки воды. Мы планируем подготовить документы для перерасчета по всему дому и сдавать воду на анализ каждый месяц, пока качество ее не улучшится. Будем требовать перерасчет до тех пор, пока показатели воды не улучшатся», — рассказала журналистам председатель ТСЖ многоквартирного дома Виктория.

Из опубликованных одним из уральских телеграм-каналов кадров видно, что лаборатория, результатами которой распоряжаются жильцы дома, ссылается на СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Однако в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» посчитали, что приведенные результаты проб воды некорректны. Указанный СанПиН недействителен, а потому «превышение по показателю марганец (Mn) в образце воды рассматривать как факт некорректно».

Действительно, с 1 марта 2021 года вышеуказанный документ и принятые позже к нему изменения потеряли силу. Взамен ему утверждены Санитарные правила и нормы — СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Однако в МУП «ПОВВ» еще не знают достоверных результатов проб. Забор воды в доме 164а обещали сделать до 20 апреля. А после — опубликовать результаты анализа.

Напомним, челябинцам рассказали, как сделать перерасчет за мутную воду. О возможных причинах ухудшения качества водопроводной воды в Челябинске читайте в нашем материале.