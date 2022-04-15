Челябинцы могут получить перерасчет за грязную воду из крана

Рассказываем, что для этого нужно сделать

В квартирах челябинцев из кранов продолжает бежать ржавая вода, сообщают жители города. Мэрия, в свою очередь, информирует, что в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Также собственникам квартир напомнили: они могут получить перерасчет за некачественное оказание услуги водоснабжения.

«Перерасчет платы за нарушение качества предоставления коммунальной услуги осуществляется на основании акта, подтверждающего период отсутствия или некачественного предоставления услуги. Данный акт вы можете получить в своей управляющей организации, контакты которой указаны на квитанциях оплаты услуг», — поясняют городские власти в ответ на обращения.

По информации челябинской мэрии, в настоящее время на МУП «ПОВВ» работает комиссия, которая круглосуточно отслеживает качество водопроводной воды. В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться, считают специалисты.

О возможных причинах ухудшения качества водопроводной воды в Челябинске читайте в нашем материале.