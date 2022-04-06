Мэрия Челябинска объяснила возможные причины грязной воды из крана

Жители разных районов города жаловались на мутную жидкость из водопровода

Мэрия Челябинска ответила на сотни обращений жителей многоквартирных домов, которые жаловались на грязную воду из крана. По данным администрации, ситуация, связанная с изменением цвета горячей воды, происходит в Челябинске весной ежегодно. На предприятии МУП «ПОВВ» действует комиссия, которая разбирается в обстоятельствах.

На сегодняшний день, по мнению специалистов, есть ряд факторов, которые влияют на изменение цвета воды.

Первое — грунтовые воды

Источником питьевого водоснабжения города Челябинска и городов-спутников является Шершневское водохранилище на реке Миасс, сток которой зарегулирован Аргазинским водохранилищем. Ухудшение качества воды из Шершневского водохранилища зимой обусловлено тем фактом, что мелкие притоки реки Миасс перемерзают.

В это время формирование водного режима основано на поступлении воды из реки Миасс и грунтовых вод. При сокращении сброса воды с Аргазинского водохранилища в реку Миасс пропорция грунтовых вод в источнике водоснабжения увеличивается.

Второе — концентрация углекислоты

Установившийся на Шершневском водохранилище лед мешает свободному выходу углекислоты в атмосферу. Концентрация углекислоты в водохранилище на сегодняшний день значительно увеличилась почти в 2,5 раза.

Третье — технические особенности сетей внутри дома

Температура нагрева подаваемой воды в современных пластинчатых теплообменниках становится катализатором химической реакции и способствует активному образованию окисла железа. Именно с этим связано изменение цвета горячей воды.





По данным мэрии, сейчас тщательно отслеживается химический состав реагентов, которые добавляются в воду на очистных сооружениях Челябинска. Также производится стабилизационная обработка воды.

«Качество питьевой воды на выходе с очистных сооружений водопровода контролируется по 61 химическому и бактериологическому показателю ежечасно, а на насосных станциях города — ежедневно. В постоянном режиме ведется работа с управляющими компаниями, которые обслуживают жилой фонд, откуда поступают жалобы, по отбору анализов и мониторингу ситуации», — отметили в администрации Челябинска.

Для замедления химической реакции управляющим компаниям рекомендовано выполнить промывку теплообменников, с помощью которых происходит нагрев воды.

По мнению специалистов МУП ПОВВ, ситуация должна прийти в норму в течение ближайшей недели при условии активного поступления талых вод в Шершневское водохранилище.

Напомним, в Челябинске жители разных районов продолжают жаловаться на мутную жидкость, которая вместо горячей воды льется из кранов по вечерам. Горожане настаивают, что цвет воды поменялся еще два месяца назад и с каждым днем домов с ржавой водой становится больше.

После этого в администрации города начали выяснять причины изменения цвета и мутности воды. В УСТЭК-Челябинск еще на прошлой неделе пояснили, что к горячей воде не имеют никакого отношения.

