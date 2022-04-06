Мэрия Челябинска ответила на сотни обращений жителей многоквартирных домов, которые жаловались на грязную воду из крана. По данным администрации, ситуация, связанная с изменением цвета горячей воды, происходит в Челябинске весной ежегодно. На предприятии МУП «ПОВВ» действует комиссия, которая разбирается в обстоятельствах.
На сегодняшний день, по мнению специалистов, есть ряд факторов, которые влияют на изменение цвета воды.
Первое — грунтовые воды
Источником питьевого водоснабжения города Челябинска и городов-спутников является Шершневское водохранилище на реке Миасс, сток которой зарегулирован Аргазинским водохранилищем. Ухудшение качества воды из Шершневского водохранилища зимой обусловлено тем фактом, что мелкие притоки реки Миасс перемерзают.
В это время формирование водного режима основано на поступлении воды из реки Миасс и грунтовых вод. При сокращении сброса воды с Аргазинского водохранилища в реку Миасс пропорция грунтовых вод в источнике водоснабжения увеличивается.
Второе — концентрация углекислоты
Установившийся на Шершневском водохранилище лед мешает свободному выходу углекислоты в атмосферу. Концентрация углекислоты в водохранилище на сегодняшний день значительно увеличилась почти в 2,5 раза.
Третье — технические особенности сетей внутри дома
Температура нагрева подаваемой воды в современных пластинчатых теплообменниках становится катализатором химической реакции и способствует активному образованию окисла железа. Именно с этим связано изменение цвета горячей воды.
По данным мэрии, сейчас тщательно отслеживается химический состав реагентов, которые добавляются в воду на очистных сооружениях Челябинска. Также производится стабилизационная обработка воды.
«Качество питьевой воды на выходе с очистных сооружений водопровода контролируется по 61 химическому и бактериологическому показателю ежечасно, а на насосных станциях города — ежедневно. В постоянном режиме ведется работа с управляющими компаниями, которые обслуживают жилой фонд, откуда поступают жалобы, по отбору анализов и мониторингу ситуации», — отметили в администрации Челябинска.
Для замедления химической реакции управляющим компаниям рекомендовано выполнить промывку теплообменников, с помощью которых происходит нагрев воды.
По мнению специалистов МУП ПОВВ, ситуация должна прийти в норму в течение ближайшей недели при условии активного поступления талых вод в Шершневское водохранилище.
Напомним, в Челябинске жители разных районов продолжают жаловаться на мутную жидкость, которая вместо горячей воды льется из кранов по вечерам. Горожане настаивают, что цвет воды поменялся еще два месяца назад и с каждым днем домов с ржавой водой становится больше.
После этого в администрации города начали выяснять причины изменения цвета и мутности воды. В УСТЭК-Челябинск еще на прошлой неделе пояснили, что к горячей воде не имеют никакого отношения.