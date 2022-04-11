Челябинцы в соцсетях завалили губернатора жалобами о грязной воде

Также горожане обращаются к главе города

Жители Челябинска вновь жалуются на мутную горячую воду из крана. Фото и видео желто-коричневой жидкости они ежедневно публикуют в соцсети — сообщения поступают из разных районов города и в понедельник, 11 апреля.

Снимок ванны с темно-коричневой водой опубликовал житель дома 15 по улице Овчинникова. Мужчина сетует: как можно пить эту жидкость и мыться ей?





Такие же жалобы поступают от жителей микрорайона Парковый, Металлургического, Ленинского, Центрального и Советского районов.





«За что платить по квитанциям, за эту гадость, текущую из крана? А может, и скидочку на предоставление ненадлежащих услуг населению, стоимость оплаты за воду снизить пора? Решение по очистке воды примите, пожалуйста, или тариф снизьте — воду будем покупать в бутылях», — жалуется челябинка Гульсира Юсупова.





Напомним, на прошлой неделе мэрия Челябинска ответила на сотни обращений жителей многоквартирных домов, которые жаловались на грязную воду из крана. По данным администрации, ситуация, связанная с изменением цвета горячей воды, происходит в Челябинске весной ежегодно. На предприятии МУП «ПОВВ» действует комиссия, которая разбирается в обстоятельствах. Есть ряд факторов, которые влияют на изменение цвета воды.

По мнению специалистов МУП «ПОВВ», ситуация должна прийти в норму в течение ближайшей недели при условии активного поступления талых вод в Шершневское водохранилище.

В минувшие выходные температура воздуха в Челябинске достигала 13 градусов тепла, лед на водохранилище активно тает. Однако ситуация с цветом воды в квартирах челябинцев не меняется. ИА «Первое областное» в понедельник, 11 апреля, запросило информацию по состоянию воды, но в администрации новые данные предоставить не смогли, сославшись на причины, озвученные ранее.

В УСТЭК-Челябинск еще на прошлой неделе пояснили, что к горячей воде не имеют никакого отношения.