Лекарства в аптеках подорожали на 25%

Последнее повышение цен наблюдалось в 2016 году.

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Стремительное увеличение стоимости медикаментов в 2019 может говорить о низком спросе на ряд лекарств, как предполагают эксперты. Если говорить о 2020 годе, то южноуральцам не стоит опасаться дополнительного роста цен, поскольку из-за скандала с масками в период эпидемии, за аптеками бдит антимонопольная служба.

«В 2019 году жители России приобрели 5,1 миллиарда упаковок лекарственных средств — это почти на 2% меньше, чем в 2018. Люди стали реже посещать аптеки, но лекарства стали брать более дорогие, поэтому продажи увеличились на 3%, а сумма выручки превысила 1 триллион рублей», — сообщали ранее «Известия».

Справедливости ради, нужно сказать, что аптеки получают больше прибыли на сопутствующие товары, а не на медикаменты — это БАДы, косметика, средства для полости рта, однако ценник на них снизился.

Наценки на медикаменты в РФ являются самыми низкими, например, на одежду и парфюмерию ценник во много раз выше стоимости закупа, но именно на рост цен на рынке фармацевтики люди реагируют болезненнее всего.

Напомним слово президента о «масочном скандале», глава государства четко дал понять, что аптеки, «решившие нажиться», лишат лицензии. В ходе проверки антимонопольной службе удалось установить, что спекуляцией занимались поставщики. ФАС вынесло предупреждение, в случае сговора производители и оптовики понесут наказание.