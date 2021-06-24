В Челябинске проверили ход строительства дороги к школе и детсаду в Чурилово

Первый этап работ по улице Конструктора Духова завершат к сентябрю, полностью объект сдадут в конце 2021 года

Администрация проверила ход строительства дороги по улице Конструктора Духова в Челябинске. На сегодня на участке уже построили ливневые коллекторы и смонтировали сети наружного освещения. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за болотистой местности перед строительством провели работы по замещению грунта. По словам замглавы города по дорожному хозяйству Максима Куляшова, подрядчик ответственный, реагирует на все обращения жильцов близлежащих домов.

«Более ста деревьев высадят вдоль новой дороги. Тротуары шириной два метра отделят от дороги разделительные газоны. Объект будет сдан на год раньше срока — в конце 2021 года. Первый этап (до школы) завершат уже к сентябрю», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, дорога по улице Конструктора Духова — один из важнейших объектов для микрорайона Чурилово. Местные жители многократно жаловались на некачественные дороги, а местами и на их отсутствие. В текущем году строительство запланировано на участке от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда. Вблизи расположены школа № 116 и детский сад № 44, строительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».