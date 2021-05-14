Глава Челябинска рассказала, когда и какие улицы отремонтируют в Чурилово

Часть улиц находится на этапе проектирования и на рассмотрении в госэкпертизе

«Для того чтобы зайти в программу 2020 года по ремонту дорог, нам пришлось определиться с выделением денежных средств по проектированию. 150 миллионов рублей было выделено на проектирование 20 объектов по Челябинску. В том числе по двум улицам в Чурилово — 2-ой Эльтонской (участок от улицы Трашутина до Первого озера) и 3-й Эльтонсой. Сейчас эти дороги в проектировании, надеемся, что в 2021 году получим положительное заключение госэкспертизы и начнем работу по этим дорогам в следующем году»,

— рассказала глава города.

«Нам пришлось разбить его на этапы, потому что весь проект стоит 64 миллиона рублей. Это участок по Героев Танкограда, затем улица Линейная и Самохина. Направить такую сумму только на одну улицу Линейную невозможно. Будем делать участками, и первый из них — от улицы Героев Танкограда до Линейной. Предварительная стоимость работ по реконструкции улицы Линейной — больше миллиарда рублей. Такая сумма выделяется на всю программу „Безопасные качественные дороги“ в Челябинске на один сезон»,

— уточнила мэр.

«Ремонтировать обе крупные дороги одновременно невозможно. Поэтому мы определились, что запроектируем один этап по улице Линейной. Затем перейдем к проекту проспекта Давыдова. Большая часть средств на реконструкцию этих улиц уйдет на перекладку сетей»,

— отметила Наталья Котова.