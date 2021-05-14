Жители Чурилово неоднократно жаловались на некачественные дороги в микрорайоне, а на некоторых участках — на их отсутствие. Глава Челябинска Наталья Котова поделилась планами, в какие сроки и какие улицы будут ремонтировать.

В этом году начнется строительство ул. Конструктора Духова, где расположены детские учреждения (школа № 116, детский сад № 44). Работы будут вестись на участке от ул. Сергея Герасимова до железнодорожного переезда в рамках национального проекта «Безопасное качественные дороги».

«Для того чтобы зайти в программу 2020 года по ремонту дорог, нам пришлось определиться с выделением денежных средств по проектированию. 150 миллионов рублей было выделено на проектирование 20 объектов по Челябинску. В том числе по двум улицам в Чурилово — 2-ой Эльтонской (участок от улицы Трашутина до Первого озера) и 3-й Эльтонсой. Сейчас эти дороги в проектировании, надеемся, что в 2021 году получим положительное заключение госэкспертизы и начнем работу по этим дорогам в следующем году», — рассказала глава города.

Проектирование проезда по улице Линейной в Чурилово состоит из трех этапов — объект слишком крупный.

«Нам пришлось разбить его на этапы, потому что весь проект стоит 64 миллиона рублей. Это участок по Героев Танкограда, затем улица Линейная и Самохина. Направить такую сумму только на одну улицу Линейную невозможно. Будем делать участками, и первый из них — от улицы Героев Танкограда до Линейной. Предварительная стоимость работ по реконструкции улицы Линейной — больше миллиарда рублей. Такая сумма выделяется на всю программу „Безопасные качественные дороги“ в Челябинске на один сезон», — уточнила мэр.

Кроме того, в планах реконструкция проспекта Давыдова — это еще одна крупная транспортная артерия, по которой можно попасть в Чурилово.

«Ремонтировать обе крупные дороги одновременно невозможно. Поэтому мы определились, что запроектируем один этап по улице Линейной. Затем перейдем к проекту проспекта Давыдова. Большая часть средств на реконструкцию этих улиц уйдет на перекладку сетей», — отметила Наталья Котова.

В городе планируется комплексно проводить реконструкцию дорог и благоустройство прилегающей территории — обустраивать тротуары, освещение, парковки, газоны, занижение тротуаров, ливневые канализации. Такая работа в 2021 году уже ведется на Комсомольском проспекте.