В Челябинске проверили дыни на содержание нитратов

Судьбу дынь определил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

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В Челябинске проверили качество дынь, которые предлагают приобрести жителям города. В розничных точках уже появились и «Колхозницы», и «Торпеды», но их качество еще предстоит проверить координатору проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Проверка началась на оптовом рынке в Челябинске, именно отсюда плоды будут доставлены в разные части города и области. Продавцы с радостью показывают свой товар и хвалят его вкусовые качества.

«Мы привозим дыни из Казахстана. Больше всего покупают "Торпеды", сейчас их сезон, на них большой спрос. У нас еще есть "Туркменка", но ее берут реже, она только начинается, но смотрите, какая красивая, большая», — рассказывает и показывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ продавец.

С помощью тестера Вадим Воробей проверяет, насколько безопасно есть красивые дыни.

«Настраиваем тестер, нужно выбрать необходимый фрукт. Высокое содержание нитратов встречается в бахчевых культурах, особенно в ранних. Сразу получают они большой объем нитратов, вкус этой ягоды будет хуже и опаснее для здоровья. Возле кожуры и корешка прибор показывает большое превышение нитратов: у корешка — в 11 раз, при норме 90 микрограмм на килограмм, здесь показатель — 1000. Выход: срезать 1-2 сантиметра после кожуры и есть только мякоть плода», — подчеркнул Вадим Воробей.

Содержание нитратов в дыне «Колхозница» оказалось меньше. Ее и порекомендовал покупать эксперт. По его словам, полакомиться «Торпедой» без вреда для здоровья можно будет только через неделю.