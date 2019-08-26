Челябинская область входит в число лидеров по нелегальной продаже табака

Каждая 4-5 пачка сигарет — контрафакт.

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В Челябинской области возрос процент по продаже нелегальной табачной продукции: каждая 4-5 пачка на рынке является подделкой или контрабандой. В этой проблеме разбиралась корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Возьмем Челябинск и пройдемся по районам города: действительно ли так легко найти и купить нелегальную пачку табака по привлекательной безакцизной цене?

Северо-Запад Челябинска. Комсомольский проспект. Прилавки с навесами. А на прилавках пестрят нелегальные пачки сигарет. Корреспондент попробовала купить одну из пачек. Ей с легкостью продали. А на вопрос «А знаете ли вы что это легально?» продавец ответил, что он просто продает то, что привезли, а в остальное вникать не намерен.

Та же ситуация повторилась и в Ленинском районе.

«Принёс молодой человек, попросил продать. Да, я в курсе, что это незаконно», — отвечает на вопросы корреспондента ОТВ один из продавцов, продавших очередную нелегальную пачку.

Все знают, но все продают. И самое интересно — все покупают. Конечно, ведь стоимость такой незаконной продукции в два раза ниже рыночной: 45 рублей за пачку, хотя акцизный налог с каждой упаковки составляет 62 рубля. Это значит, что ниже 80 рублей сигареты стоить не могут.

Чем же опасна такая ситуация и к чему она может привести? С такими вопросами корреспондент обратилась к экспертам.

«Если продавец теневого товара, то возраст покупателя, наличие паспорта его не интересует. Ему главное — реализовать свой нелегальный товар. Поэтому проблема есть. И сейчас она приобрела серьёзный размер. Если говорить о том, что половина продавцов в рамках нашего контрольного рейда продали сигареты, это очень тревожный фактор», — комментирует ситуацию Светлана Чернышова, председатель общественного совета по проблеме подросткового курения.

Тем более за качество подобного нелегального продукта никто ответственности не несет, а это может подвергнуть опасности вашу жизнь. Также это вредит и госбюджету: из-за чёрного табачного рынка бюджет государства в этом году может недосчитаться 70 миллиардов рублей. То есть это может значительно ударить по зарплатам бюджетников и пенсиям.

Так как же отличить легальную продукцию от нелегальной? На самом деле очень просто. На легальной упаковке есть предупредительная надпись на русском языке, а также акцизная марка Российской Федерации. Все остальные надписи на пачке тоже должны быть на русском языке. На пачке присутствует маркировка. Всего этого на нелегальной продукции нет.

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