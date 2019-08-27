Челябинские собаководы незаконно строят площадки для дрессировок

Местные жители недовольны выбранным материалом для реализации проекта.

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В Курчатовском районе Челябинска собаководы начали организовывать место для дрессировки животных. Однако, как оказалось, они делали это незаконно, да ещё и с применением экологически вредных материалов. Сайт «Первый областной» решил разобраться в данной ситуации.

Известно, что площадку организовывают на территории леса в микрорайоне Парковый. Туда уже привезли автомобильные покрышки и оборудуют тренажёры для собак. Говорят, устраивают всё законно. Однако проект возмутившимся жителям показывать отказываются.

«Я недавно ехал через лес в поликлинику и увидел развернувшуюся деятельность. Прямо на территории леса огромная куча покрышек! Мы этот лес отбивали-отбивали, а тут вдруг начали экологию портить. Попросил показать проект, но организаторы делать это отказались. Ответили, что делают всё законно, и документы на возведение площадки находятся в администрации Курчатовского района. Мы, конечно, совсем не против этой площадки, было бы очень здорово, чтобы она была, мы против загрязняющих экологию покрышек. Если бы с самого начала показали людям проект, то отпала бы сразу куча вопросов. А если документы ещё рассматриваются и официального ответа нет, тогда зачем бежать вперёд паровоза?», — рассказал сайту «Первый областной» местный житель Эдуард Сафаров.

Также он сообщил, что 15 апреля 2019 года в администрацию Курчатовского района было подано обращение для организации площадки для собак с подписью 686 жильцов микрорайона Парковый. В пришедшем ответе было написано, что организация площадки возможна только при дополнительном финансировании.



16 апреля того же года была проведена встреча с главой района, в ходе которой Сергей Антипов сказал, что не против такой площадки, но пока не знает, как реализовать проект.

Тогда жители микрорайона написали официальное заявление в министерство экологии с жалобой на использование автомобильных покрышек при строительстве. Ответ был следующим.

«Мы не против создания специальной площадки для выгула и дрессировки собак и поддерживаем эту инициативу жителей. Однако напоминаем, что для строительства площадки и тренажёров отходы использоваться не должны», — сообщил начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также в документе было отмечено, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4-го класса опасности, и, согласно федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву и влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

«Для строительства данной площадки от организаторов требуется официальное заявление на землеотвод. Оно пока не поступало. Есть инициатива жителей, есть потребность в площадке, но заявление мы пока не получали. Следовательно, официального разрешения на строительство пока нет», — сообщил сайту «Первый областной» глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Также мы связались с челябинским кинологом Рустамом, который является одним из организаторов площадки. Он ответил, что пока ничего конкретного сказать не может, так как вопрос о выделении земли под площадку еще решается.

Редакция сайта «Первый областной» следит за дальнейшим развитием событий.