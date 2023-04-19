В Челябинске провели первую репетицию построения войск на 9 Мая

В этом году страна отмечает 78-летие победы в Великой Отечественной войне

19 апреля на площади Революции в Челябинске идет репетиция торжественного построения представителей силовых ведомств и патриотических организаций в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне. Фотограф информагентства «Первое областное» запечатлел процесс подготовки.











На кадрах видно, что в репетиции участвуют офицеры военно-воздушных сил, а также курсанты военного училища штурманов и кадеты. По площади с барабанами марширует военный оркестр, вместе с собаками проходит отряд кинологов. Участие также принимают сотрудники МЧС и полиции.











Военную технику сегодня на площадь не привезли. Ее покажут во время генеральной репетиции и на самом параде 9 Мая. Напомним, в прошлом году мы впервые увидели танки и боевые машины во время генеральной репетиции 6 мая.

