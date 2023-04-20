Магнитогорскому театру драмы присвоено звание «академический»

Приказ подписал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин

«За выдающиеся достижения в развитии театрального искусства» Магнитогорскому драматическому театру имени А. С. Пушкина присвоено звание «академический» — приказ об этом подписан 18 апреля в министерстве культуры Челябинской области.

Магнитогорский театр драмы стал третьим академическим театром в Челябинской области вместе с Театром драмы имени Наума Орлова и Театром оперы и балета имени Глинки.

В 1993 году на сцене Магнитогорского драмтеатра впервые в России показала моноспектакль на французском языке «Мадам Маргарит» великая Анни Жирардо (режиссер —Валерий Ахадов) . С 1993 года, театр провел восемь осенних международных театральных фестивалей «Театр без границ», собирая коллективы из Франции, США, Германии, Швейцарии и других стран. С 2003-го по 2007 год главным режиссёром театра был Сергей Пускепалис, актёр, режиссёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.

Звание «академический» присваивается бессрочно. Одним из условий для его получения являются ежегодные (в течение пяти последних лет) награды за участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах.