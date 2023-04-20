В прокат вышел фильм «Вызов»

20 апреля — премьера первого в мире фильма, снятого в космосе

Сегодня, 20 апреля, во всероссийский прокат выходит картина Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. История создания картины соперничает по силе с сюжетом самого фильма: актриса и режиссер вылетали на съемки на МКС и стали первыми кинематографистами в истории, кому это удалось.

Сюжет «Вызова» простой и героический: хирург Женя должна сделать операцию в космосе травмированному астронавту. Это экшен, космодрама, эпичное кино о преодолении непреодолимого и победе человеческого характера в самых критических обстоятельствах. Неудивительно, что зрителям, еще не посмотревшим фильм, уже ясен финал.

Кинопрокатчики прочат «Вызову» кассовые сборы не хуже, чем у «Чебурашки» (тот заработал в результате 7 миллиардов рублей по России), а самые оптимистичные критики считают, что космический экшен обгонит новогоднюю премьеру, ведь «Вызов» рекламируют даже «Госуслуги» (тоже впервые в истории отечественного кино).

«Вызов» с сегодняшнего дня — на экранах всех челябинских кинотеатров, примерно по 20 сеансов в день.