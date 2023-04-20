Сюжет «Вызова» простой и героический: хирург Женя должна сделать операцию в космосе травмированному астронавту. Это экшен, космодрама, эпичное кино о преодолении непреодолимого и победе человеческого характера в самых критических обстоятельствах. Неудивительно, что зрителям, еще не посмотревшим фильм, уже ясен финал.
Кинопрокатчики прочат «Вызову» кассовые сборы не хуже, чем у «Чебурашки» (тот заработал в результате 7 миллиардов рублей по России), а самые оптимистичные критики считают, что космический экшен обгонит новогоднюю премьеру, ведь «Вызов» рекламируют даже «Госуслуги» (тоже впервые в истории отечественного кино).
«Вызов» с сегодняшнего дня — на экранах всех челябинских кинотеатров, примерно по 20 сеансов в день.