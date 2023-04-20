В Челябинске выбрали подрядчика, который займется запуском праздничных фейерверков на набережной реки Миасс на 1 Мая и в День Победы. Аукцион выиграла местная компания ООО «Пирком». Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Точное место запуска салютов заказчик согласует с исполнителем дополнительно. Фейерверки начнутся традиционно в 22:00. Каждый из них будет длиться не менее 10 минут.
«Фейерверк должен быть панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 м), непрерывным (время между выстрелами фейерверка — не более 3 секунд), многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов», — говорится в техзадании к госзакупке.
1 Мая горожане увидят «кометы» из разноцветных искр, «пионы», разноцветные «хвосты», «ромашки», «плавающие звезды» и другие салюты. На 9 Мая запланирован запуск разноцветных «пионов», красной и белой «сфер с хвостом», «комет» из разноцветных искр и другие эффекты.
После фейерверков подрядчик должен очистить место запуска от мусора.
Напомним, 19 апреля на площади Революции в Челябинске прошла репетиция торжественного построения представителей силовых ведомств и патриотических организаций в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж смотрите на нашем сайте.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар