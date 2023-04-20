Салюты на 1 и 9 Мая в Челябинске будут стоить 2,5 млн рублей

Фейерверки будут панорамными, непрерывными и многоуровневыми

«Фейерверк должен быть панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 м), непрерывным (время между выстрелами фейерверка — не более 3 секунд), многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов»,

— говорится в техзадании к госзакупке.