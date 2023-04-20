В Челябинске выбрали подрядчика, который займется запуском праздничных фейерверков на набережной реки Миасс на 1 Мая и в День Победы. Аукцион выиграла местная компания ООО «Пирком». Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Точное место запуска салютов заказчик согласует с исполнителем дополнительно. Фейерверки начнутся традиционно в 22:00. Каждый из них будет длиться не менее 10 минут.

«Фейерверк должен быть панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 м), непрерывным (время между выстрелами фейерверка — не более 3 секунд), многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов», — говорится в техзадании к госзакупке. 
1 Мая горожане увидят «кометы» из разноцветных искр, «пионы», разноцветные «хвосты», «ромашки», «плавающие звезды» и другие салюты. На 9 Мая запланирован запуск разноцветных «пионов», красной и белой «сфер с хвостом», «комет» из разноцветных искр и другие эффекты.

После фейерверков подрядчик должен очистить место запуска от мусора.

Напомним, 19 апреля на площади Революции в Челябинске прошла репетиция торжественного построения представителей силовых ведомств и патриотических организаций в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж смотрите на нашем сайте.