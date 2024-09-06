В Челябинске протестировали Центр общественного наблюдения за выборами губернатора

Понаблюдать за ходом голосования сможет любой желающий

С 8 утра 7 сентября и до 6 утра 9 сентября в Челябинске будет работать Центр общественного наблюдения за выборами губернатора. Он находится в библиотеке имени А. С. Пушкина на улице Свободы. Накануне выборов, 6 сентября, для журналистов устроили тестовое открытие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





В дни голосования посмотреть за тем, как идет голосование на том или ином избирательном участке, сможет любой желающий. На экранах за 10 минут меняются трансляции с избирательных участков. В центре также будут работать общественники, юристы, политологи, социологи, журналисты. Пространство организовано Общественной палатой региона.

«Это центр обработки информации и оперативного реагирования на поступающие сигналы от избирателей и наблюдателей в дни голосования 7 и 8 сентября. Сюда будет стекаться вся информация от наших наблюдателей, которые в день голосования будут находиться на избирательных участках, в том числе после их закрытия. Они обучены по специальной программе, аттестованы, им выдано направление»,— поясняет председатель Николай Дейнеко.

Кроме наблюдателей от Общественной палаты Челябинской области, на участках будут находиться наблюдатели от кандидатов и партий.







Видеонаблюдение организовано на всех 2175 избирательных участках региона. Однако трансляция в центре идет с 312 камер — круглосуточно. На остальных участках для голосования ведется видеофиксация происходящего, и по запросу можно увидеть запись. Понаблюдать за работой участка можно не только на видеостене, но и за компьютером, выбрав интересующее место на карте.





«Если что-то случается на избирательном участке, то есть поступает сигнал от избирателя или наблюдателя, мы принимаем решение о просмотре камер видеофиксации. Также в каждом районе и городе региона есть мобильная группа, которая в короткое время может выехать на место и произвести разбор», — отмечает Николай Дейнеко.

Впрочем, с учетом качества обучения наблюдателей и членов избирательных комиссий, а также с масштабным контролем над выборами нарушения закона стали редкостью.





Есть в центре и зона дистанционного электронного голосования (ДЭГ), где можно наблюдать за этой формой волеизъявления и видеть статистику — за кого голосуют. Но кто поддержал того или иного кандидата в губернаторы, конечно же, не будет видно.





Также работает телефон горячей линии +7 351 751 42 45. На этот номер может позвонить любой избиратель за юридической и информационной поддержкой на тему избирательного процесса.