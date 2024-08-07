Все избирательные участки Челябинской области возьмут под наблюдение

В поле зрения видеокамер попадут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и КОИБы

В единый день голосования, 7—8 сентября 2024 года, видеонаблюдение или видеофиксация будут вестись на всех 2258 избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Так, 312 избирательных участков в Челябинской области будут оснащены камерами видеонаблюдения. Трансляция с камер будет осуществляться на специальной платформе, доступ к которой будет иметь ограниченный круг лиц, определенный ЦИК России.

В помещениях 1946 участковых избирательных комиссий будут установлены системы видеофиксации: устройства, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

«В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут места выдачи избирательных бюллетеней, места погашения неиспользованных бюллетеней и подсчета голосов избирателей, ящики для голосования, КОИБы, сейфы, а также места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или в КОИБ», — говорится в сообщении.

Напомним, на предстоящем в сентябре голосовании южноуральцам предстоит выбрать тех, кто заместит 386 мандатов в представительных органах муниципальных образований, а также определить, кто займет пост губернатора Челябинской области на ближайшие пять лет.