Челябинский облизбирком утвердил порядок представления списка наблюдателей на выборах губернатора

В процедуре есть нововведения

Челябинская областная избирательная комиссия утвердила порядок и формы представления списка назначенных наблюдателей при проведении выборов губернатора, которые состоятся 7—8 сентября 2024 года. Эти списки должны быть представлены не позднее 18:00 3 сентября.

От каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, субъекта общественного контроля в каждую комиссию может быть назначено не более трех наблюдателей. При этом одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию.

Добавим, в порядок назначения наблюдателей за выборами в этом году внесены изменения: в предоставляемых списках теперь необходимо указывать дату рождения и паспортные данные наблюдателей; кроме того, наблюдателями за выборами не могут быть назначены сенаторы РФ, иноагенты и лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут в единый день голосования 7—8 сентября 2024 года. На пост высшего должностного лица региона претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Алексей Текслер (выдвинут партией «Единая Россия»), Степан Соловьев (выдвинут партией «Зеленая альтернатива»), Виталий Пашин (выдвинут ЛДПР) и Эльдар Гильмутдинов (выдвинут Компартией РФ).