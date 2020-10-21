Протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни

Ранее священник перенес новую коронавирусную инфекцию.

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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. О том, что священник умер, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — цитирует пресс-секретаря РБК.

Напомним, что Дмитрий Смирнов переболел новой коронавирусной инфекцией в мае 2020 года. После болезни он проходил долгое восстановление, его даже госпитализировали в сентябре 2020 года.

Протоиерей несколько раз резко высказывался о гражданском браке, роли мужчин и женщин, а также отмечал, что теория Дарвина является ненаучной. РПЦ неоднократно приносила извинения за его слова, отмечая, что это «его частное мнение».